Bardineto, taglio del nastro per il nuovo asilo nido intercomunale “Bolle di sapone”

Bardineto-Calizzano. Taglio del nastro questo pomeriggio per il nuovo asilo nido intercomunale dell’alta Valbormida, situato a Bardineto in via Roma 32: “Un servizio importante, soprattutto in un territorio montano, con l’obiettivo di agevolare la vita delle famiglie e magari attirare nuovi residenti”.

“La struttura – come spiega il vice sindaco di Bardineto, Marco Massone – avrà per il momento una capienza massima di otto posti. Ringraziamo la dottoressa Fausta Orsi, proprietaria dell’immobile, che affitterà i locali ad un prezzo agevolato, peraltro già in ottimo stato quindi con pochi lavori siamo riusciti a renderli agibili”.

