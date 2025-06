Caldo torrido sulla Liguria e temperature in aumento: sole e tempo stabile per il week end

Genova. Un weekend da bollino arancione in Liguria con temperature in aumento sia per le minime che per le massime. Evitare di esporsi al sole nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio. Limitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta la regione. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo. I venti saranno deboli da nord al mattino, in regime di brezza sotto costa nel pomeriggio. Il mare calmo o quasi calmo.

Le temperature in aumento sia le minime che le massime con caldo a tratti opprimente. Le previsioni per quanto riguarda le temperature sono sulla costa Min: +23°C/+25°C – Max: +30°C/+35°C, mentre nell’interno: Min: +14°C/+21°C – Max: +32°C/+36°C.