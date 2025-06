Chiavari: “Depuratore, voto unanime al documento verità. Ora tocca a Salis”

Da Avanti Chiavari

Nella seduta del 26 giugno 2025, il Consiglio Comunale di Chiavari ha approvato all’unanimità il documento che ricostruisce in modo completo e definitivo l’evoluzione dei progetti relativi alla depurazione delle acque sul nostro territorio, a partire dal 1998. Il testo, proposto dalla nostra maggioranza, è stato votato da tutti i consiglieri, compresi i membri di minoranza — Silvia Garibaldi, Mirko Bettoli, Alessandro Calcagno, Nicola Orecchia, Antonio Bertani e Gianni Giardini — i quali hanno solo chiesto e ottenuto l’inserimento di un’integrazione al termine del punto 4:

“A fare la variante urbanistica del distretto di Preli per la conferma del depuratore esistente che attualmente nella strumentazione urbanistica non è previsto.”

» leggi tutto su www.levantenews.it