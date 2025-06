Crisi Amt, azienda in silenzio stampa. Sotto la lente della giunta Salis l’intera politica tariffaria

Genova. Nessun commento da Amt dopo l’allarme lanciato dal collegio sindacale sui “sintomi di crisi d’impresa” dell’azienda di trasporto pubblico e i numeri portati in sala rossa dalla sindaca Silvia Salis che parlano di 36,6 milioni di ricavi mancanti rispetto alle previsioni. L’azienda, interpellata dalla redazione di Genova24, si chiude per ora nel silenzio mentre gli uffici di Tursi continuano a studiare i documenti contabili in vista delle interlocuzioni dei prossimi giorni.

Spetterà al consiglio di amministrazione, su indicazione dell’organo di controllo, presentare un “piano di intervento” per scongiurare ulteriori conseguenze. Il termine è fissato al 23 luglio, ma a partire dalla prossima settimana è in programma una serie di incontri preliminari tra Comune e Amt. La giunta vuole capire anzitutto se esista un’emergenza liquidità nell’immediato tale da mettere a rischio i pagamenti degli stipendi di luglio. D’altro canto si vocifera che la presidente Ilaria Gavuglio – che non rilascia dichiarazioni – sia piuttosto infastidita dal clamore mediatico e politico sulla vicenda, temendo effetti a cascata ad esempio nei confronti degli istituti di credito.

» leggi tutto su www.genova24.it