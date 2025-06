Expo Osaka, la Liguria dal 29 giugno al 5 luglio nel Padiglione Italia con “Ligurians, Artists of Living”D

Liguria. In concomitanza con la settimana della Regione Liguria ad Osaka, dal 29 giugno al 5 luglio, il video dell’installazione “Liguria, artists of living” sarà visibile nella sala Trasparenza di Piazza De Ferrari.

Un “ponte” immaginario tra la Liguria e il Giappone, per permettere anche ai liguri di poter vivere – anche se da lontano – una parte dell’esperienza di Expo. Nel mentre ad Osaka i visitatori di Padiglione Italia saranno accolti dall’installazione “Liguria, artists of living”: quattro grandi ledwall su cui si alterneranno volti iconici dei liguri, legati al loro “saper fare”. Quattro categorie (cultura, innovazione, paesaggio, tradizione) per raccontare, in un viaggio per immagini, le bellezze del nostro territorio unito al saper fare di mani esperte: dal pescatore al cuoco, dal liutaio al restauratore, passando per la ricercatrice e l’imprenditore innovativo.

