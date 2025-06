Genova. Il Genoa sta lavorando sul mercato per la prossima stagione e, giorno dopo giorno, si stanno verificando novità importanti sia in uscita sia in entrata.

Una trattativa che ormai è ben avviata è quella della cessione di Honest Ahanor all’Atatalanta. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle casse dei rossoblù entreranno 20 milioni di euro compresi i bonus stabiliti nell’operazione per il classe 2008.

