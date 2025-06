Il torneo “Campioni di una notte” agli sgoccioli: tutto pronto al Merlo

Ceriale. Non si può parlare d’estate se non si sente nominare il torneo “Campioni di una notte”, quest’anno con una nuova ‘casa’. Il noto evento locale di calci0 a 5, famoso per durare solamente una notte (come si può presagire dal nome) si terrà questa sera allo stadio Francesco Merlo di Ceriale.

Orario d’inizio alle ore 19:30 con le prime partite dei gironi, per terminare alle prime luci dell’alba con la squadra vincitrice. Un evento che oltre ad attrarre tantissimi appassionati dei tornei estivi, mette in mostra tanti giocatori del calcio dilettantistico locale per una intera notte, in partite sia ricche di spettacolo ma anche di resistenza perchè, per chi dovesse arrivare nelle fasi finali della kermesse, l’avversario principale potrebbe diventare il sonno.

» leggi tutto su www.ivg.it