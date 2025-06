Un vasto incendio si è propagato per dinamiche che verranno accertate a Senato di Lerici molto vicino alle abitazioni. Stando a quanto appreso sono attive sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco e si è alzato in volo anche l’elicottero. Le fiamme sono partite da un canneto, e in breve tempo hanno cominciato a divorare tutto il circostante, risulta anche ad una baracca, allargandosi sempre di più. Le opere di spegnimento sono in corso.

L’articolo Incendio vicino alle case a Senato di Lerici: Vigili del fuoco sul posto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com