Incidente in Via Fiume dal Ponte della Scorza: marito e moglie in ospedale, lei ricoverata d’urgenza

Due persone, marito e moglie, sono finite in ospedale in serata per un incidente stradale, in Via Fiume, in prossimità del Ponte della Scorza. La dinamica è in fase di accertamento e la coppia sarebbe stata sbalzata dalla sella del due ruote a seguito dell’impatto con un’altra auto. La Polizia locale con la sezione Infortunistica accorsa sul posto chiarirà l’origine dell’accaduto. Nella caduta la donna ha riportato una seria frattura ad una gamba e per lei è stato necessario il ricovero in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea della Spezia; prima è stata trattata sul posto dalla Croce rossa della Spezia e dal 118 presente con l’automedica Delta 1. Meno seria ma comunque in monitoraggio la situazione del marito trasportato in codice giallo sempre al Sant’Andrea della Spezia. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, per garantire al meglio le operazioni di soccorso.

