La fine di un ciclo in casa Spezia: dopo Bertola e Gori e in attesa di Esposito e Wisniewski anche Elia partirà

C’è una clausola che permette il rinnovo unilaterale per un’altra stagione nel contratto di Salvatore Elia, ma il suo futuro sembra comunque essere lontano dallo Spezia. Ad inizio mese, proprio dopo la delusione della sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese, l’esterno destro aveva cambiato agente, passando dalla MP Management di Michele Puglisi alla scuderia di Giovanni Branchini. Che una volta ottenuto l’incarico, ha cominciato a sondare il mercato per Elia. Spingendo verso il ritorno a Palermo.

Le indicazioni erano arrivate proprio dal calciatore, che ha ritenuto concluso il suo ciclo spezzino già dall’indomani del ko nella finale. A confermarlo anche lo Spezia Calcio, che ribadisce come però al momento in sede non sia arrivata alcuna offerta ufficiale per l’esterno. Che dunque resta legato alla maglia bianca, in attesa di reali novità. Un duro colpo subito per il club, che sperava in una ricostruzione più moderata in estate e che invece sarà costretto ad investire in maniera importante per rimpiazzare diversi ‘titolari‘ partiti o in partenza nel corso di questo mercato.

