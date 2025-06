Lerici, Pd: “Sindaco e assessore continuano a pensare a parcheggi interrati, interventi complicati se non impossibili. Ribadiamo proposta strutture leggere a corona”

“Abbiamo già scritto nei mesi scorsi (8 aprile u.s.) quali sono le nostre idee sulla realizzazione dei parcheggi nel comune di Lerici e sulla gestione della Ztl: la pensiamo diversamente dall’amministrazione attuale sia in merito alle modalità sia per la collocazione delle strutture. Il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici continuano a pensare ai parcheggi interrati in Vallata o in Bagnara. Tutti i lericini sanno che nei due siti individuati sono presenti ruscelli e canali che rendono complicato se non impossibile la loro realizzazione. Questo è certificato dal fatto che in dieci anni di promesse e di presentazione di progetti (rigorosamente architettonici…) nessun lavoro è ancora cominciato né tantomeno messo a gara”. Si apre così una nota diffusa dal circolo del Partito democratico del comune di Lerici.

“Quindi esistono solo tre ipotesi – proseguono dal circolo Pd lericino -: gli impedimenti dovuti alla presenza di canali sono tali da impedirne la costruzione; nessun privato crede ad un project financing così oneroso; la giunta è composta da incapaci. Noi crediamo alle prime due ipotesi, anche se perseverare per dieci anni sulla stessa linea è quantomeno da ottusi … La nostra proposta – che ribadiamo – prevede la costruzione di strutture leggere progettate in modo da non risultare impattanti. Siamo disponibili in ogni contesto ad un confronto su questo tema, si tratta infatti di due visioni completamente diverse e contrapposte. Abbiamo già spiegato che i parcheggi vanno costruiti a corona dei centri storici: costruire in Piazza Bacigalupi significa scavare sotto la piazza per almeno venti metri. A voi le conclusioni…”

“Ma la cosa più simpatica di questo ultimo periodo è stata la smentita del sindaco su un articolo scritto dal sindaco stesso – conclude la nota del circolo Dem lericino -. Nella prima nota il sindaco ha detto quello che pensa davvero, nella seconda è stato costretto a smentirsi dopo le innumerevoli chiamate anche da parte dei suoi stessi elettori. Noi riteniamo che quando saranno completati i parcheggi (con la ns. proposta in tempi ragionevolmente rapidi) sarà finalmente concluso il cerchio della viabilità lericina, con somma felicità dei residenti – che non dovranno più subire il parcheggio selvaggio da parte di chi non ne ha diritto ma che non sa come fare – e dei turisti – che troveranno stalli liberi a corona dei paesi e con un servizio di navetta continuo che consentirà loro di raggiungere in pochi minuti il centro”.

