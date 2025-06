Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Lunedì 30 giugno si svolgerà un sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone a Moneglia, insieme al sindaco Claudio Magro, per fare il punto sui lavori in corso nelle gallerie verso Sestri Levante, per cui Regione Liguria ha finanziato i primi interventi urgenti di messa in sicurezza.

