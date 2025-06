Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Venerdì 4 luglio, alle ore 18.30, lo scrittore e giornalista Fabio Pozzo presenterà il suo ultimo libro, “Ho rubato al re d’Inghilterra”. L’appuntamento è in programma in via IV Novembre, nell’area antistante la Libreria Capurro, che organizza anche la presentazione; con il patrocinio della Città di Recco e della Pro Loco.

