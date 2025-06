Sanità: potenziamento cure palliative Regione promossa sa Agenas

Dall’ufficio Stampa Regione Liguria

Regione Liguria promossa da Agenas per le azioni di potenziamento della rete delle cure palliative. Lo certifica il report 2024 dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che, dal suo monitoraggio, evidenzia come il piano regionale della Liguria risulti completo in tutte le componenti richieste.

Il piano ligure, infatti, risponde alle macroaree di intervento previste: dalla definizione degli obiettivi e dei bisogni alla programmazione delle azioni di miglioramento, fino alla pianificazione dei costi e all’organizzazione delle reti territoriali. La Liguria ha raggiunto gli standard richiesti, e continua il suo impegno per raggiungere il 90% di copertura della popolazione entro il 2028, come stabilito a livello nazionale, il cui monitoraggio dell’attuazione è affidato all’Agenzia nazionale.

» leggi tutto su www.levantenews.it