Soccorsi: tre pedoni investiti a Chiavari e Cavi e super lavoro per il 118

In 18 ore il 118 di Lavagna ha dovuto occuparsi di una ventina di persone che hanno riportato traumi in cadute o incidenti stradali; tutti senza particolari conseguenze. Poi le crisi cardiocircolatorie (almeno tre in codice rosso), respiratorie, gastrointestinali, malattie infettive e almeno una decina di casi neurologici; e tanto altro come una persona soccorsa per etilismo sul lungomare di Rapallo (foto).

In questo panorama tre i pedoni finiti in ospedale. Alle 19 circa in via per Maxena a Chiavari un uomo di 79 anni è stato investito mentre attraversava la strada; sul posto la Croce Verde e la Croce Rossa di Chiavari. L’uomo, politraumatizzato, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Presente la polizia municipale di Chiavari.

