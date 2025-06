Teatrika prosegue questa sera con “Morto un marito se ne fa un altro”

Sabato 28 giugno il gradito ritorno a Teatrika della “Compagnia Micromega”, da Verona, che metterà in scena il comico e surreale MORTO UN MARITO SE NE FA UN ALTRO scritto e diretto dal noto autore e pedagogo teatrale Matteo Spiazzi.

Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra, nell’ Area verde del Centro Sociale polivalente di Via Carbonara snc – 19033 Castelnuovo Magra. In caso di pioggia nella Sala Convegni adiacente. Dalle 19:30 apericena al bar di Teatrika su prenotazione al 3475454359 Arci Wave. Inizio spettacoli 21:30 ad ingresso gratuito senza prenotazione con cinquecento posti a sedere, info 3358254436, fb Teatrika Compagnia degli evasi.

L’articolo La fine di un ciclo in casa Spezia: dopo Bertola e Gori e in attesa di Esposito e Wisniewski anche Elia partirà proviene da Città della Spezia.

