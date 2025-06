Vezzano, l’opposizione: “Case popolari, servono bando urgente per assegnazione alloggi pronti e lavori immediati su quellli che ne hanno bisogno”

“Da tempo ormai, in molti stanno affrontando difficoltà enormi in tema di casa e alloggi. In questo contesto di emergenza sociale ed economica, il gruppo consiliare di opposizione ‘Il Futuro è Adesso’, guidato da Jacopo Ruggia, si fa portavoce di una grave problematica che riguarda il comune di Vezzano ligure e i suoi cittadini: la gestione delle case popolari”. Si apre così una nota diffusa ‘Il Futuro è Adesso’, gruppo di opposizione nel consiglio comunale di Vezzano ligure.

“Ci risulta che, attualmente, ci siano almeno nove case popolari libere, di cui alcune già pronte per essere assegnate, mentre altre necessitano di interventi di ristrutturazione. È inaccettabile che queste case, che potrebbero alleviare il disagio di molte famiglie, restino vuote da un tempo imprecisato – prosegue la nota del gruppo-. Non possiamo più accettare che queste abitazioni rimangano inutilizzate, mentre tante famiglie continuano a vivere in condizioni precarie. Le difficoltà economiche, le sfide quotidiane e la ricerca di un alloggio adeguato sono reali per molti dei nostri concittadini. È un paradosso che, in una fase storica così difficile, il Comune non sfrutti al massimo il patrimonio di case popolari disponibili. Chiediamo al sindaco di chiarire quanto tempo è passato dall’ultima revisione e valutazione delle case libere, e di spiegare perché queste non siano ancora state assegnate a chi ne ha bisogno. È una questione che, visti i tempi, non può essere ignorata”.

