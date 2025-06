Amt, Usb: “Buco nei conti e inchiesta sulla fusione, un film purtroppo già visto”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Usb Lavoro Privato e Usb Amt Genova. “Più di un brivido freddo ha probabilmente percorso la schiena delle lavoratrici e dei lavoratori di Amt di fronte a una situazione che sembra rievocare scenari purtroppo già visti nel passato, con annunci di voragini nei conti e crisi imminenti. In pochi mesi si è passati da comunicati trionfali a una situazione estremamente difficile che pare preludere a decisioni preoccupanti“.

“Ci auguriamo ovviamente che si sia fatto tesoro del passato e a nessuno venga in mente di riproporre soluzioni fallimentari già respinte con forza dai lavoratori. E se chi doveva controllare non si è accorto di una voragine come quella prospettata, ne renda conto e ne tragga le dovute conseguenze. Ma solo chi aveva responsabilità di vertice e di controllo, e non certo i lavoratori. Ci permettiamo tuttavia di esprimere perplessità su tutta questa vicenda, dalle tempistiche, ai soggetti che improvvisamente si risvegliano, alle richieste-ultimatum di piani dettagliati entro tempi brevissimi, piani peraltro mai chiesti prima a quanto pare“.

» leggi tutto su www.genova24.it