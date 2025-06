Genova. Momento amarcord immortalato dai canali social della Sampdoria che ha realizzato un’intervista a Bruno Fornaroli, tornato a Genova per una breve vacanza in famiglia.

Attaccante uruguaiano naturalizzato australiano classe 1987, con esperienze in Sud America, Europa e Australia, ha vestito la maglia della Sampdoria tra il 2008 e il 2012 nei suoi primi anni di carriera. Con i blucerchiati è andato segno tre volte: due in Coppa UEFA contro Kounas e una in Coppa Italia contro l’Empoli.

