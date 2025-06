Caldo, Liguria a rischio bollino rosso: quando finirà e cosa deve davvero preoccuparci

Genova. La domanda che ci facciamo tutti è “quando finirà” ma per sapere se il caldo in Liguria sarà da “bollino rosso” dovremo aspettare la mattinata di domani, 30 giugno, poiché il ministero della Salute rilascia gli avvisi sulle ondate di calore soltanto dal lunedì al venerdì. Ma per avere contezza della situazione basta aprire la finestra. A Genova alle 9 del mattino di questa domenica 29 giugno la temperatura sfiora già i 30 gradi e per la giornata di oggi – bollino arancio – sono previste massime di 36 gradi sulla costa e nell’entroterra.

Tanto le previsioni del centro meteo ligure Limet sia quelle di Arpal, il centro meteo idrologico di protezione civile regionale, lasciano poco margine interpretativo: per oggi, domani e dopodomani (almeno) si conferma lo scenario già previsto con giornate molto calde e condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo sui versanti padani di ponente e levante.

