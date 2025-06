Centri estivi, pubblicato il bando regionale a sostegno delle famiglie Liguri. Presidente Bucci: “Rinnovata una misura di grande successo”

Liguria. Anche quest’anno Regione Liguria rinnova il proprio impegno a favore delle famiglie e del benessere dei minori, promuovendo la partecipazione di bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni alle attività educative e ricreative organizzate nel periodo estivo. Con il nuovo avviso pubblico “Voucher Centri Estivi 2025”, presentato lo scorso 13 giugno e finanziato con uno stanziamento di 2 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale, le famiglie liguri potranno beneficiare – al termine dell’estate – di un contributo economico retroattivo per le spese sostenute per la frequenza dei centri estivi e attività analoghe, svolte tra l’11 giugno e il 12 settembre 2025.

“Anche nel 2025 i cittadini liguri potranno contare su un importante sostegno economico – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. I voucher per i centri estivi rappresentano una misura concreta e di grande successo, introdotta dal centrodestra nel 2020 e confermata per il sesto anno consecutivo. L’obiettivo è duplice: da un lato contrastare la povertà educativa, dall’altro offrire un supporto concreto alle famiglie, soprattutto quelle in condizioni economiche più fragili, nella conciliazione tra lavoro e vita privata”.

