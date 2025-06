Chiavari: aggressione. Rapallo: crisi etilica. ‘Santa’: indagini dei carabinieri

Notti calde per le forze dell’ordine che, oltre a controllare il territorio, sono spesso chiamate ad occuparsi di casi specifici. Questa mattina alle 4 a Chiavari una persona è stata aggredita in una abitazione; soccorsa dai militi della Croce Verde, è stata trasferita al pronto soccorso di Lavagna. Almeno due intossicazioni etiliche; una in via alla Chiesa di Santo Stefano a San Colombano dove col medico del 118 è intervenuta la Croce Verde di Carasco che ha trasportato il paziente al “pronto” di Lavagna. A Rapallo per un altro caso di etilismo, poco prima delle 4.00 è intervenuto il medico del 118 con la Croce Bianca he ha trasportato la persona all’ospedale di Lavagna.

E in piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita Ligure, all’una circa, sono intervenuti il medico del 118 con la Croce rossa di Santa Margherita per prestare soccorso ad un uomo di 35 anni; un episodio su cui stanno indagando i carabinieri.

