Chiavari: depuratore, Bianchi sollecita la sindaca Silvia Salis

Da Andrea Rossi, consigliere metropolitano

Non basta lo slogan ‘È già domani’ se si ignorano i diritti democratici. Grave violazione dello Statuto: a oltre 20 giorni dalla richiesta formale, il Consiglio metropolitano non è stato ancora convocato dalla Sindaca Silvia Salis.

Il mancato rispetto dello Statuto da parte della Città Metropolitana rappresenta una grave

inadempienza istituzionale. A distanza di oltre 20 giorni dalla richiesta formale inviata tramite PEC il 9 giugno da un gruppo di consiglieri metropolitani – tra cui il sottoscritto – il Consiglio non è stato né convocato né tenuto, in violazione dei termini previsti dallo stesso Statuto che impone l’obbligo di convocazione entro venti giorni.

Tale comportamento lede le prerogative dei consiglieri e compromette i principi di trasparenza e

rappresentanza democratica all’interno dell’ente. In assenza di un’immediata rettifica, i firmatari si riservano di segnalare l’inadempienza al Prefetto, affinché vengano attivate le misure previste per garantire il corretto funzionamento dell’istituzione.

Forse sono i temi su ci la Sindaca deve rispondere la causa del silenzio.

Depuratore di vallata: il Comune di Chiavari ha approvato giovedì una delibera che conferma la

contestazione sul progetto del depuratore unico a Chiavari, scegliendo invece un modello articolato su impianti più piccoli: mantenere in funzione Preli, realizzarne uno a Lavagna, a servizio di quattro Comuni, e realizzarne un altro dedicato alla vallata della Fontanabuona. La nuova impostazione segue l’indirizzo già espresso dal sindaco, facente funzione, Antonio Segalerba dopo la sentenza del Tar e formalizzato nel verbale del 15 gennaio 2025.

E’ quindi necessario un chiarimento da parte del Partito Democratico, anche alla luce del voto

favorevole espresso dal consigliere Bertani – esponente del PD a Chiavari – all’ordine del giorno

proposto dalla maggioranza che sostiene il sindaco Messuti.

È legittimo chiedere se il PD e la Sindaca Salis intendano sostenere questo nuovo scenario oppure

tornare a difendere il progetto originario, già respinto dalla giustizia amministrativa.

L’altra questione a cui deve rispondere Salis riguarda IREN e l’impugnativa al Consiglio di Stato della sentenza del TAR sul depuratore.

Restano da chiarire i motivi che hanno portato IREN, società per azioni, a presentare ricorso contro la sentenza del TAR che aveva annullato il progetto del depuratore a Chiavari. L’amministratore della società, in una comunicazione del 29 maggio, aveva escluso categoricamente l’intenzione di impugnare la sentenza. Tuttavia, solo quattro giorni dopo, il ricorso è stato depositato.

Il cambio di rotta di IREN è avvenuto in concomitanza con l’insediamento della nuova sindaca

metropolitana Silvia Salis, espressione della coalizione di centrosinistra. È necessario fare piena

luce su quanto accaduto in quei giorni: chi ha orientato le scelte della società? Quali interlocuzioni istituzionali sono intervenute? E in che modo si è passati da una linea di rinuncia al ricorso a un’azione legale formale? Ci sono state legittime ingerenze?

I rappresentanti del territorio del Levante continueranno a vigilare affinché vengano garantiti i diritti istituzionali e democratici di ogni consigliere, e affinché ogni decisione assunta su temi strategici sia fondata su chiarezza, coerenza e rispetto delle regole.

» leggi tutto su www.levantenews.it