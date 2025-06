Chiavari: è mancata Gabriella Andraghetti, l’angelo del Banco alimentarefetti

Da Banco alimentare Liguria

“Non alla pietra tocca fissare il suo posto, ma al Maestro dell’Opera che l’ha scelta” (Paul Claudel, Annuncio a Maria): nel 2005 Gabriella Andraghetti “Lella” aveva scelto queste parole per il giorno della posa della prima pietra della costruzione del magazzino di Genova del Banco Alimentare della Liguria. Alla sua realizzazione avevano contribuito donatori pubblici e privati, grazie alla stima e alla fiducia ottenute in anni di lavoro e dedizione.

Una storia iniziata nel 1996, anno di fondazione del Banco Alimentare della Liguria, da Gabriella Andraghetti a supporto di tante strutture caritative operanti sul territorio per il sostegno alimentare alle persone più povere e fragili.

