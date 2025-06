Darsena, ventenne aggredito sotto casa per la collanina: spintoni, spray al peperoncino e poi la fuga

Genova. Notte di violenza in via Rubattino, dove si è verificato un tentativo di rapina ai danni di un ventenne residente della zona. L’episodio si è verificato tra venerdì e sabato a pochi metri da quella Darsena divenuta oramai il Far West genovese, tra spaccio, droga, disperazione e criminalità.

Secondo quanto ricostruito da Genova24, che ha potuto visionare il referto medico e la conseguente denuncia raccolta dai carabinieri, il ragazzo stava facendo rientro alla propria abitazione poco dopo le 3 di notte, quando è stato avvicinato da un ragazzo, vestito di scuro e probabilmente straniero, che gli chiedeva da accendere proprio nel portone di casa. Una volta vicino, l’aggressore ha afferrato la collana che la vittima indossava, tentando più volte di strapparla.

» leggi tutto su www.genova24.it