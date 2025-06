Incendio in un appartamento a Lerici, muore un anziano

Un uomo di 87 anni è deceduto oggi pomeriggio poco dopo le 17.30 a causa dell’incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento a Lerici, in località Le Sare.

L’anziano si trovava dentro l’abitazione posta al secondo piano di una palazzina di quattro, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi, probabilmente a causa di un corto circuito dell’impianto elettrico.

Non appena dalle finestre ha iniziato a fuoriuscire un fumo scuro e denso, dal vicinato sono partite le chiamate di richiesta di intervento dei Vigili del fuoco e del 118.

Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco di Sarzana, coadiuvata da un’autobotte, un’autoscala e un carro aereo partiti dalla Spezia. Durante lo spegnimento del rogo la scoperta della presenza dell’anziano affidato ai militi della Pubblica assistenza di Lerici e al personale sanitario dell’automedica Delta 2, ma per l’87enne non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Le cause dell’innesco e la dinamica dei fatti sono ora al vaglio dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, intervenuti a causa delle circostanze. La viabilità della zona è stata gestita dalla Polizia locale di Lerici.

