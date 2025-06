Mele, Comune e Regione investono 150mila euro per la nascita di un polo sociosanitario

Genova. Nell’ambito del Fondo Strategico Regionale, la giunta della Regione Liguria ha approvato il finanziamento per la realizzazione di un nuovo polo Socio-sanitario nel Comune di Mele, un intervento che si inserisce tra le azioni per il rafforzamento della sanità territoriale e della presa in carico delle persone più fragili.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 150mila euro, di cui 100mila finanziati dalla Regione Liguria attraverso il Fondo Strategico Regionale (a valere sull’annualità 2026) e 50mila euro di cofinanziamento del Comune di Mele.

