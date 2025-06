L’Associazione mineralogica Pontebosio è lieta di invitare il pubblico a un nuovo appuntamento del programma estivo, che si terrà giovedì 3 luglio, dalle 18 alle 20, presso il Museo Mineralogico di Pontebosio, nel Comune di Licciana Nardi.

Per l’occasione sarà ospite Pino Passarino, noto esperto di mineralogia e autore di numerosi volumi dedicati alla materia. Durante l’incontro verrà proposta una proiezione di immagini che condurrà i partecipanti in un affascinante viaggio visivo tra i minerali e le miniere delle Alpi Apuane, uno dei territori geologicamente più interessanti d’Italia.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 337 21 73 21

Un’occasione per appassionati, curiosi e famiglie, alla scoperta delle meraviglie custodite in terra apuana.

L’articolo Minerali e miniere delle Apuane: incontro con l’esperto Pino Passarino al Museo Mineralogico di Pontebosio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com