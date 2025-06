Proseguono i “campi” estivi di Cassego

Nella casa diocesana di Cassego, centro “San Pio X”, in alta Val di Vara, iniziano domani le due intense settimane dedicate al “campo estivo” per ragazzi e ragazze delle scuole medie. Il primo dei turni si svolge da domani 30 giugno sino a domenica prossima, il secondo da lunedì 7 a domenica 13 luglio. Oggi intanto, con la tradizionale Messa all’aperto e il pranzo insieme a genitori, familiari ed amici dei partecipanti, si conclude il primo dei “campi” dell’estate 2025, quello che ha visto la partecipazione di alcune decine di ragazzi e ragazze delle scuole elementari. Ricordiamo invece che, per quanto riguarda le scuole superiori, il “campo” dedicato, dal 28 luglio al 3 agosto, quest’anno non si svolgerà a Cassego bensì a Roma, in occasione del Giubileo internazionale dei giovani. Sulla pagina instagram della Pastorale giovanile della diocesi è presente il “QR code”, inquadrando il quale chi vuole parteciparvi può dare la propria adesione.

