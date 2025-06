Punta Chiappa: sub colto da malore, in codice rosso al San Martino

Nel pomeriggio un sommozzatore di 40 anni che si era immerso nelle acque di Punta Chiappa, è stato colto da un malore, forse per una risalita troppo veloce senza rispettare i tempi delle “tabelle Odaglia”. Da Genova si sono mobilitati i sommozzatori dei vigili del fuoco e da Santa Margherita Ligure la guardia costiera. Il sub, in codice rosso, è stato poi trasportato al porto di Camogli dove era ad attenderlo il medico del 118; da qui via terra ha raggiunto il pronto soccorso del policlinico San Martino dove è stato ricoverato e sistemato in una camera iperbarica.

» leggi tutto su www.levantenews.it