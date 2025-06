Sestri: “Andersen, la colpa del flop è della Meloni”

Da Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia)

“Mancano ancora Putin, il gatto dispettoso e i cambiamenti climatici. Poi, forse, la lista dei responsabili dei disastri dell’amministrazione Solinas sono stati citati tutti. Il “flop, governo ladro” infatti se lo sono giocati oggi per dire che se l’Andersen Festival è stato giudicato scarsissimo, addirittura il penultimo evento a livello nazionale per qualità, la colpa è del governo Meloni che vuole uccidere la cultura.

Il Festival non ha raggiunto a giudizio del Ministero neppure il punteggio minimo per essere finanziato. Mediaterraneo, come un qualsiasi scolaretto colto impreparato all’interrogazione, ha dato la colpa alla maestra cattiva.

