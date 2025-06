Turismo: il caldo spinge al mare, ma fine settimana meno affollato

Le temperature canicolari spingono al mare, in cerca di refrigerio. Il fine settimana comunque non è stato particolarmente affollato. Con la fine delle scuole e l’inizio delle ferie, le famiglie organizzano le vacanze che per molti significano il ritorno all’estero o in crociera. Chi opta per la Riviera non fa ritorno a casa la domenica sera; come dimostra il traffico ridotto in autostrada verso il Nord (alle 17.30 incolonnamenti da Genova Est all’immissione nella A-7. Ridotte le presenze anche in Val d’Aveto dove si respira un po’ meglio solo di notte.

Anche oggi lavoro straordinario per la macchina del 118 e del pronto soccorso. Tra i molti interventi il soccorso ad un escursionista scivolato sul Monte Zatta in località Prato Pialtello.

