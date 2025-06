Caldo, in Liguria temperature ancora oltre la media: toccati i 37,5 gradi

Liguria. Ancora oggi e domani permangono temperature ampiamente al di sopra dei valori climatologici, pressoché stazionarie sia nei valori massimi sia in quelli minimi: si verificano perciò condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulle zone A, B e C (costa) e di disagio moderato sulle zone D ed E (entroterra).

Secondo l’ultimo bollettino di Arpal, nella notte minime nei capoluoghi comprese fra i 25.7 gradi di La Spezia e i 28 gradi di Genova (26.3 gradi a Imperia e 27 gradi a Savona). Minime assolute in Liguria 12.9 gradi a Cabanne di Rezzoaglio (GE), 14.7 gradi a Pratomollo (GE) e 15.7 gradi a Padivarma (SP). Ieri massime nei capoluoghi pari a 32.1 gradi a Imperia, 33.5 gradi a Savona, 35.2 gradi a La Spezia e 35.5 gradi a Genova. Massima assoluta ieri in Liguria 37.5 gradi a Padivarma (SP).

» leggi tutto su www.ivg.it