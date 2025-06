Città Metropolitana, Silvia Salis assegna le deleghe ai consiglieri metropolitani

Genova. La Sindaca Metropolitana Silvia Salis ha comunicato oggi l’assegnazione delle deleghe ai Consiglieri metropolitani per il periodo di transizione che accompagnerà l’Ente fino alle prossime elezioni metropolitane di secondo livello, previste in autunno.

Si tratta di una scelta ponderata e improntata alla piena operatività dell’Ente, in un momento in cui è fondamentale garantire continuità, capacità decisionale e un dialogo costante con i territori. Per questo motivo, la Sindaca ha voluto valorizzare l’esperienza e le competenze maturate da alcuni Consiglieri metropolitani nel precedente mandato, assegnando loro responsabilità su materie strategiche e delicate, nella consapevolezza che proprio questa continuità rappresenti oggi un valore aggiunto per assicurare risposte efficaci e tempestive alle istanze dei Comuni.

