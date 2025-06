Cresce il turismo accessibile in Liguria, ecco la guida su spiagge e alberghi

Regione Liguria ha presentato oggi le edizioni 2025 delle due guide dedicate al turismo per persone con disabilità motoria: la Guida Mare Accessibile, aggiornata con dati del 2025, e la prima assoluta Guida Alberghi Accessibili, che amplia per la prima volta il monitoraggio alle strutture ricettive del territorio. Un progetto importante, con tre assessorati regionali coinvolti (Turismo come capofila, Demanio marittimo e Politiche sociali), in collaborazione con Inail Direzione Regionale Liguria, Consulta per la tutela dei diritti della persona handicappata, Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) che ha coordinato il censimento e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

La Guida Mare Accessibile 2025 aggiorna le precedenti edizioni, con un incremento del 26% rispetto alle 222 spiagge accessibili censite nel 2024: un censimento capillare degli stabilimenti balneari attrezzati per l’accesso alle persone con disabilità motoria. Quest’anno, su 958 sono 278 gli stabilimenti, distribuiti lungo tutta la costa ligure, ad essere accessibili alle persone con disabilità motoria. Il monitoraggio ha coinvolto sia nuove strutture, sia quelle già presenti nella guida 2024, per registrare eventuali modifiche o miglioramenti. Per ogni stabilimento sono riportati in modo trasparente i servizi disponibili – come passerelle, sedie da mare, bagni attrezzati – indicati sia nella legenda sia in un’appendice tecnica di approfondimento.

» leggi tutto su www.ivg.it