La Spezia e la presidenza delle Acli spezzine piange la scomparsa di Paolo Borrini, una delle più importanti figure del mondo cattolico spezzino. Consigliere prima e presidente poi dell’Acli provinciale e regionale, ha dato una mano ai patronati fino a quando la salute glielo ha permesso. E’ stato assessore nella seconda giunta Pagano. La sua capacità di relazione e di ascolto lo hanno reso punto di riferimento in Diocesi, come nel mondo dell’associazionismo, cattolico e laico. Ha vissuto con intensità l’impegno sociale e politico, assumendo sempre il dialogo come strumento di composizione dei conflitti e strumento di crescita. La sua esperienza associativa nasce – negli anni ’70 dello scorso secolo – all’interno di una fase particolarmente aspra, portatrice di lacerazioni, interne ai movimenti cattolici e alla stessa Chiesa. In quella stagione Borrini riesce, nella chiarezza delle posizioni,ad essere punto di equilibrio di una generazione di dirigenti che costruiranno esperienze associative, sociali ed ecclesiali. Nel lungo periodo nel quale ha svolto ruoli dirigenti all’interno dell’associazione ha sempre avuto a cuore la testimonianza efficace delle “tre fedeltà” alle quali le ACLI si sono chiamate, alla Chiesa, alla democrazia, al lavoro. Per chi volesse partecipare, i funerali saranno domani martedì 1° luglio alle 10.30 nella chiesa di Fabiano Basso. La redazione di Cds si unisce alle condoglianze.

L’articolo E’ morto Paolo Borrini, punto di riferimento del mondo cattolico spezzino. Fu assessore con il sindaco Pagano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com