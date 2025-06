Genova. Brutta scoperta questa mattina per i parrocchiani della chiesa di Santa Caterina, in via Napoli, nel quartiere di Oregina a Genova.

Ignoti nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno si sono introdotti nell’edificio forzando la porta della sagrestia, hanno spaccato l’ingresso dell’ufficio del parroco e, a colpo sicuro, si sono diretti all’armadio dove erano nascoste le offerte raccolte durante la messa della domenica.

