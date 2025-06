Haba Waba, la Rari Nantes Savona conclude con un eccellente secondo posto

Lignano Sabbiadoro. Si è concluso ieri l’Haba Waba, il torneo internazionale di pallanuoto giovanile a Lignano Sabbiadoro a cui la Rari Nantes Savona ha partecipato con una formazione Under 13 che schierava anche numerosi atleti sotto leva. La compagine savonese, ha subito mostrato di non aver nessun timore reverenziale giocando alla pari con tutte le formazioni, anche le più blasonate, ed è riuscita a raggiungere la finale per la categoria bronzo.

Afferma l’allenatore, Paolo Manzato: “E’ finita 7 a 5 per gli avversari la finale per la categoria bronzo. Quasi riuscivamo a strappare un pareggio sul 6 a 6. Loro sono stati più bravi. Ma abbiamo dei ragazzi stupendi su cui lavorare e su cui costruire un settore che secondo me ha delle possibilità enormi. Giulio Sartorello, il responsabile tecnico del settore giovanile, sta facendo un lavoro fantastico. Io li ho presi in mano che non li conoscevo, ma abbiamo fatto una settimana eccezionale che non scorderò per tutta la vita. Devo ringraziare la Rari per l’occasione che mi ha dato. Spero un giorno di potermi dedicare a questo lavoro a tempo pieno. Questa non è un’avventura che passa e va, ma lascia il segno e ringrazio con tutto il cuore la Rari Nantes, Alberto Angelini che mi ha scelto, il dirigente accompagnatore Paolo Canzilla che ha condiviso con me questa avventura, i genitori, e tutti coloro che ci hanno sostenuto”.

