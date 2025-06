Il laiguegliese Massimo Spinetti firma l’inno della campagna nazionale contro gli oli alimentari esausti in mare

Laigueglia. La magia della musica incontra la forza dell’impegno ambientale con “Marino Amico”, il piccolo cetaceo che si batte per la difesa del mare.

A firmare l’inno ufficiale della campagna nazionale “Stop Food Oils and Fats in the Sea” è il musicista ligure Massimo Spinetti, autore di “Marino il Balenottero Amico”, una canzoncina allegra e orecchiabile che accompagnerà la mascotte durante gli impegni pubblici, fiere e workshop che i promotori del programma di salvaguardia organizzeranno durante tutto il 2025 e che avrà il suo culmine a Ecomondo il prossimo novembre.

