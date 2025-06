Dopo il punto vendita di Via Valdellora, aperto nel 2011, e quello di Via Fontevivo, inaugurato a fine 2021, Lidl guarda alla Spezia con l’obiettivo di procedere a una nuova apertura. Il nuovo supermarket, una volta ottenute tutte le autorizzazioni previste, sorgerà in Via del Popolo, al Canaletto.

La catena di supermercati ha individuato l’area per la realizzazione di una “media struttura di vendita nel settore merceologico” per la quale ha presentato istanza al Comune della Spezia lo scorso 4 giugno. Per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, il Cdr comunale Commercio e Attività produttive ha convocato oggi una conferenza dei servizi in forma asincrona invitando gli altri uffici comunali coinvolti, il settore Difesa del suolo della Regione, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, Asl 5, Enel Distribuzione, Acam – Iren, Telecom, la stessa Lidl e i progettisti di Fabrica a richiedere eventuali integrazioni entro e non oltre il 15 luglio e ad esprimere il proprio parere entro il 30 luglio, limite che potrà slittare sulla base delle eventuali richieste di nuova documentazione.

L’articolo Lidl pronta ad aprire un nuovo supermercato in Via del Popolo. Convocata la conferenza dei servizi dal Comune proviene da Città della Spezia.

