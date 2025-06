Moneglia, prime gallerie verso Deiva e Sestri in apertura da stanotte

“Da mezzanotte riapriranno le gallerie Lemeglio verso Deiva Marina e La Secca e Vallegrande, in direzione Sestri Levante: è un risultato importante, raggiunto grazie ai primi interventi di messa in sicurezza urgente effettuati dal Comune con il finanziamento del Fondo strategico regionale”. Così l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone oggi a Moneglia insieme al sindaco Claudio Magro e al sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas per fare il punto a tre mesi circa dalla chiusura delle gallerie stradali che collegano il borgo con Sestri Levante da una parte e Deiva Marina dall’altra.

Regione Liguria ha messo a disposizione complessivamente 1.424.050 euro, di cui 262.200 euro per Sestri Levante e 1.161.850 euro per il Comune di Moneglia per effettuare i primi lavori, considerati prioritari: a Moneglia la messa in sicurezza provvisionale è stata realizzata con interventi corticali e sub-corticali di rinforzo e stabilizzazione. Le gallerie sono chiuse dal 27 marzo verso Sestri Levante e dal 10 aprile verso Deiva Marina. “Stiamo dando risposte concrete a questo territorio, nella consapevolezza dell’importanza di questo collegamento, molto utilizzato da residenti e turisti – prosegue Giampedrone – Dalla chiusura ad oggi è stata una corsa contro il tempo in cui abbiamo affiancato e sostenuto economicamente i progetti presentati dai sindaci, per i primissimi interventi urgenti, individuati come prioritari per ridare fiato ad alcune attività economiche e ricettive rimaste isolate dopo la chiusura (camping, stabilimenti balneari e ristoranti). In autunno ci sarà un’ulteriore fase di lavori nelle gallerie, sempre con i fondi regionali. Intanto è stato attivato, grazie al lavoro di Concessioni del Tirreno e al supporto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ingresso emergenziale sull’autostrada A12 da Moneglia, in località Tessi, dedicato esclusivamente ai mezzi di soccorso sanitario”.

