Municipio Media Valbisagno, ecco la nuova giunta del presidente Lorenzo Passadore

Genova. Dopo le ultime ore dedicate alla definizione degli accordi e delle competenze, la giunta municipale della Media Valbisagno è stata definitivamente scelta, con i tre assessori che affiancheranno il neo presidente eletto Lorenzo Passadore.

Ad entrare nella squadra di governo del Municipio IV sono Roberto D’Avolio, Claudia Benassi e Marina Pastorino. Il primo, già presidente della circoscrizione tra il 2017 e il 2022 e oggi in quota Lista Civica Salis, avrò le deleghe dell’ambiente, scuole e servizi educativi, politiche alla persona e servizi sociali, partecipazione e volontariato, sport. Benassi, eletta per il Partito Democratico, sarà la vice presidente e avrà le deleghe su commercio e artigianato, sviluppo economico, pari opportunità, diritti e politiche di genere, turismo e promozione della vallata e infine la delega per le scuole vespertine, “causa” che segue da anni.

