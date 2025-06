Finale Ligure/Andora. Da decenni si parla del raddoppio e spostamento a monte della ferrovia tra Finale Ligure e Andora. Un progetto che, ciclicamente, riemerge nel dibattito pubblico, salvo poi svanire nel nulla a causa della mancanza di fondi.

Ma forse qualcosa sta per avvenire e dunque per cambiare. I progetti sono finiti, come ribadito dall’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola. Dunque “Il raddoppio ferroviario deve venire”.

» leggi tutto su www.ivg.it