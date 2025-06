Rifondazione Comunista, Jacopo Ricciardi eletto segretario regionale

Liguria. Al termine del 12esimo congresso del Partito della Rifondazione Comunista della Liguria, il comitato politico regionale ha nominato il nuovo segretario regionale: è Jacopo Ricciardi.

“Ringrazio i componenti del comitato regionale per la fiducia – dice – la Liguria è oggi una regione segnata da profonde disuguaglianze, dove anche chi ha un lavoro spesso non riesce a costruire un futuro dignitoso per sé e per la propria famiglia e con una sanità allo sfascio. Vogliamo aprire un confronto costruttivo con tutte le forze sociali, sindacali e politiche della sinistra, per rimettere al centro del dibattito politico i bisogni reali di giovani, lavoratrici e lavoratori”.

