Savona, il mondo del karate è in lutto: morto a 65 anni lo storico maestro Salvatore Spiezia

Savona. Savona e il mondo dello sport, soprattutto quello del karate, è in lutto per la morte prematura di Salvatore Spiezia. Aveva 65 anni.

Salvatore per anni è stato calzolaio ad Albisola, poi ha passato un’intera vita sul camion della Sammontana a vendere i gelati in giro per tutta la provincia. Sempre sorridente, dall’animo gentile, simpatico e con la battuta si faceva volere bene da tutti. Dopo il pensionamento sono arrivati due nipotini e la nuova “occupazione” da nonno gli si addiceva benissimo. Per tutti, anche per gli amichetti dei suoi adorati nipoti, era Nonno Salva!

