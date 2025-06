“Tellaro, scorci”, mostra realistica di Anna Rossi

Dal 3 al 9 luglio, presso la sede Mutuo Soccorso di Via della Pace 4 a Tellaro, Anna Rossi presenta una nuova serie di dipinti realistici dedicati agli scorci caratteristici del borgo ligure. L’iniziativa nasce dal desiderio di raccontare la luce e l’atmosfera intima di questo angolo del Golfo dei Poeti. La mostra raccoglie 12 opere che i visitatori potranno ammirare dalle 17 alle 22. Pittrice originaria di Binago (CO) e attualmente attiva a Baltimora (USA), studia Pittura presso il Maryland Institute College of Art. La sua pratica, fondata su una solida formazione tradizionale, si concentra su scene di vita quotidiana che invitano all’osservazione e alla riflessione. Nel 2024 ha vinto il primo premio dell’Axa Art Prize US con il dipinto “Sul bagnasciuga di Fiascherino”, che sarà esposto per l’occasione.

