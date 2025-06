Uscio: l’assessore regionale al Turismo ha incontrato sindaco e operatori

Dall’ufficio stampa dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi

L’assessore regionale al Turismo e Marketing territoriale Luca Lombardi si è recato questo pomeriggio ad Uscio dove ha incontrato l’amministrazione locale. In compagnia del sindaco Giuseppe Garbarino del consigliere regionale Giovanni Boitano, dell’assessore comunale al turismo Riccardo Grosso e del Comandante dei Carabinieri Carlo Rossiello dapprima ha visitato il Museo diffuso dell’orologio da torre, successivamente ha incontrato una dozzina di operatori turistici del territorio e infine ha ufficialmente dato il via all’app TaBui: Uscio è infatti il primo comune ligure ad utilizzarla. TaBui, partner del Ministero del Turismo, è un’app capace di mettere in relazione beni storici e patrimoni ambientati, itinerari e luoghi di interesse, mostrare contenuti, immagini, tracciati di viaggio e informazioni di servizio, percorsi, consigli e eventi.

“Il sindaco Garbarino ha tante idee per Uscio e per il suo territorio che, naturalmente, come Regione siamo pronti e disponibili a supportare: l’entroterra piace sempre di più ai turisti specialmente stranieri”, ha commentato l’assessore Lombardi al termine degli incontri.

