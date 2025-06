Vado Ligue, ruba generi alimentari in un supermercato: arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno identificato e fermato l’autore di un furto di vari generi alimentari, commesso in un supermercato di Vado Ligure.

Alcuni giorni fa, all’interno di un noto market vadese, un 32enne di origine straniera si è impossessato di vari generi alimentari, nascondendoli in uno zaino per superare indisturbato la barriera delle casse. I suoi movimenti non sono sfuggiti a un carabiniere della Radiomobile di Savona, che, libero dal servizio, si trovava al supermercato per effettuare alcuni acquisti.

