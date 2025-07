Al via all’Erix “Orizzonti differenti, Pensieri distinti”, sarà premiato il presidente del Wwf di Massa-Carrara Gianluca Giannelli

Venerdì 4 luglio alla terrazza del Circolo della vela Erix di Lerici inaugura la rassegna “Orizzonti differenti, Pensieri distinti”, al terzo anno consecutivo. Ospiti personalità del panorama culturale italiano, a cui verranno conferiti riconoscimenti e premi attinenti ai tre temi cardine della produzione “Eventi Salute Società Spettacolo”, promotore della rassegna.

La serata di venerdì, condotta da Raffaele Cavaliere, sarà aperta dai saluti istituzionali da parte di Regione Liguria, Provincia e Comune della Spezia, Circolo Erix. Tema dell’appuntamento sarà la salute. Riceveranno riconoscimenti per le loro attività in questo ambito Giorgio Bardellini, medico anestesista-rianimatore e autore dei libri di sensibilizzazione sanitaria Al di qua del telo e La Terza Chiave; Vittorio Arcolini, psicoterapeuta e divulgatore; Chiara Machì, giovane specializzata in Scienze per i Prodotti Erboristici e della Salute.

Dopo la pausa delle 20, alle 21:30 sarà assegnato il Premio Salute 2025 a Gianluca Giannelli, presidente del Wwf di Massa-Carrara, da sempre in prima linea nella tutela dell’ecosistema. Racconterà di salvataggi di animali, battaglie e di incontri, conversando con Antonio Scollo, confermato al timone del festival.

La manifestazione è prodotta da Eventi Salute Società Spettacolo, promossa da Hotel del Golfo Lerici e patrocinata dal Museo Ugo Guidi. Per informazioni contattare festival.salute.lerici@gmail.com.

Ingresso libero.

