Genova. Un trentenne, cittadino algerino, è stato arrestato dalla polizia dopo essersi introdotto in un ristorante in Albaro per rubare l’incasso.

La segnalazione agli agenti delle volanti è arrivata intorno alle due della notte scorsa da via Pisa. Il proprietario di un ristorante ha riferito di avere visto dai video di sorveglianza uno sconosciuto all’interno del locale che, poco dopo, aveva anche divelto la telecamera.

